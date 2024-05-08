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Газманов рассказал о красоте Москвы

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Народный артист России, певец Олег Газманов заявил, что Москва настолько прекрасна, что шокирует гостей из других стран.
Газманов рассказал о красоте Москвы
  • РИА Новости

«У меня есть друзья-иностранцы, связанные с музыкой. Их шокирует Москва. Не просто вот они удивляются, а их шокирует столица. Причём это не то, что я веду их по памятным местам каким-то: они просто ходят где-то», — сказал Газманов в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, удивительно, как столица преобразилась и как быстро она продолжает преображаться.

«Я всё люблю: Красная площадь, «Сити»... Это всё разное абсолютно, но это Москва, и иногда, знаете, если долго не ездишь в какой-то район, то потом не узнаёшь его — так быстро строится всё», — отметил артист.

Он добавил, что Москва прекрасна.

Ранее сообщалось, что народный артист России певец Олег Газманов и музыкант Элвин Грей записали совместную песню «Звёздочка в стакане».

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