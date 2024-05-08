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Девятилетняя Алиса Руденко рассказала, как стала актрисой

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Девятилетняя Алиса Руденко рассказала, с чего началась её карьера в кино.
Девятилетняя Алиса Руденко рассказала, как стала актрисой
  • Gettyimages.ru

«Я захотела стать актрисой очень рано. В пять лет я заявила маме, что мечтаю учиться в киношколе. На тот момент родители уже обратили внимание, что мне доставляет огромное удовольствие выступать и разыгрывать сценки, и у меня это отлично получается, так что мама сразу же согласилась», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По её словам, во время обучения на неё обратили внимание и стали приглашать на небольшие роли в рекламе и короткометражных фильмах.

«А дебют в кино состоялся в популярном сериале «Балет». Мне, кажется, было всего лишь шесть лет, но первый съёмочный день запомнился на всю жизнь. Я окунулась в мир большого кино и почувствовала, что это именно то, чем хочу заниматься всю свою жизнь», — сказала Руденко.

Ранее художник по костюмам Надежда Васильева рассказала о работе над новым музыкальным фильмом «Летучий корабль».

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