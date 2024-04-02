Художник по костюмам Васильева рассказала о работе над фильмом «Летучий корабль»

Художник по костюмам Надежда Васильева рассказала о работе над новым музыкальным фильмом «Летучий корабль».

«Это очень радостная и цветастая история. Художник-постановщик Сергей Февралёв был у меня на кухне, где вся стенка сделана из ярославских изразцов, он очень заинтересовался ими и создал сказочный мир дворца из «Летучего корабля» из изразцов розового и малинового цвета, к которому подбирались нежные милые оттенки салатового, голубого…» — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

Для костюмов Васильева вместе со своей коллегой Ольгой Михайловой брала все расцветки старинных ситцев, которые они только смогли найти в музеях города Иваново.

«Там их целая коллекция. Потом искали ткани по блошиным рынкам, по собирателям ситцев. Сочетали ткани между собой, добавляя свои принты: забавных птичек и животных. Это была кропотливая и увлекательная работа», — добавила Васильева.

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