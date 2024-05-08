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Семейный психолог Кес объяснила причины плохого поведения детей

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Детский и семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что скрывается за плохим поведением ребёнка.
Семейный психолог Кес объяснила причины плохого поведения детей
  • Gettyimages.ru

«Такое поведение часто является сигналом взрослым о помощи и указывает на то, что ребёнок с чем-то эмоционально не справляется, что-то у него не получается, возможно, он расстроен, рассержен, обижен, ревнует, пытается привлечь внимание или проявить свое «я», — заявила она в беседе с РИАМО.

По её словам, детям очень важно чувствовать эмоциональную связь со значимым взрослым, и, если ему этого не хватает, он может плохо себя вести, чтобы получить внимание.

Как отметила Кес, ребёнку нужно иметь возможность проявлять собственную волю.

«Старайтесь следить за тем, чтобы ребёнок получал достаточно вашего внимания и чувствовал связь с вами, а также помогайте ребёнку проявить свою волю в ситуациях, где это возможно — давайте ему больше самостоятельности и возможности решать», — добавила эксперт.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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