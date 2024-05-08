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Глава СК взял на контроль дело о травмировании девочки в агродеревне в Пермском крае

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Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование происшествия в Пермском крае, где в агродеревне девочка упала и сломала позвоночник.
Глава СК взял на контроль дело о травмировании девочки в агродеревне в Пермском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«Председатель Следственного комитета ждёт доклад от руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина по вопросу травмирования девочки в агродеревне «Степаново Городище» в селе Ленск. Пострадавшая в сентябре 2023 года получила там перелом позвоночника, к ответственности за это никого не привлекли», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что девочка зашла в здание и упала в открытый погреб глубиной около двух метров, её мать обратилась в приёмную СК с жалобой.

Ранее сообщили, что Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске Краснодарского края.

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