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Бастрыкин проконтролирует дело о травмировании детей на аттракционе в Ейске

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске Краснодарского края.
Бастрыкин проконтролирует дело о травмировании детей на аттракционе в Ейске
  • © СК РФ

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 5 мая в парке культуры и отдыха имени Поддубного.

Во время катания на аттракционе трое детей получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.

Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов представит доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Ейске на Кубани трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха.

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