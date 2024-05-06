Бастрыкин проконтролирует дело о травмировании детей на аттракционе в Ейске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту травмирования детей на аттракционе в Ейске Краснодарского края.

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 5 мая в парке культуры и отдыха имени Поддубного.

Во время катания на аттракционе трое детей получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.

Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов представит доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в городе Ейске на Кубани трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха.