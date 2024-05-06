Бастрыкин проконтролирует дело о травмировании детей на аттракционе в Ейске
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Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу СК России.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 5 мая в парке культуры и отдыха имени Поддубного.
Во время катания на аттракционе трое детей получили травмы. Им была оказана медицинская помощь.
Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов представит доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что в городе Ейске на Кубани трое детей получили травмы на аттракционе в парке отдыха.