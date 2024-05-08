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Автоюрист Воропаев предупредил о новом способе мошенничества на дорогах

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Автоюрист Лев Воропаев заявил, что злоумышленники разработали новый способ мошенничества на дорогах.
Автоюрист Воропаев предупредил о новом способе мошенничества на дорогах
  • Gettyimages.ru

«Они совершают определённые манёвры на сложных участках дороги, где круговое движение или при выезде на сложные перекрёстки с наиболее плотным движением», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это позволяет мошенникам получить деньги, говоря о высокой стоимости ремонта. Совершив махинацию, злоумышленники предлагают решить всё через европротокол, чтобы инспекторы не выявили обман. Таким образом, мошенники получают деньги не только от «виновника», но и от страховщиков.

Как отметил Воропаев, автоподставщики могут оказывать психологическое давление на жертв.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал об опасности расчётов в криптовалюте при покупке машины.

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