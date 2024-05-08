Автоюрист Воропаев предупредил о новом способе мошенничества на дорогах

Автоюрист Лев Воропаев заявил, что злоумышленники разработали новый способ мошенничества на дорогах.

«Они совершают определённые манёвры на сложных участках дороги, где круговое движение или при выезде на сложные перекрёстки с наиболее плотным движением», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, это позволяет мошенникам получить деньги, говоря о высокой стоимости ремонта. Совершив махинацию, злоумышленники предлагают решить всё через европротокол, чтобы инспекторы не выявили обман. Таким образом, мошенники получают деньги не только от «виновника», но и от страховщиков.

Как отметил Воропаев, автоподставщики могут оказывать психологическое давление на жертв.

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