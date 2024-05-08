Автоюрист Воропаев предупредил о новом способе мошенничества на дорогах
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«Они совершают определённые манёвры на сложных участках дороги, где круговое движение или при выезде на сложные перекрёстки с наиболее плотным движением», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, это позволяет мошенникам получить деньги, говоря о высокой стоимости ремонта. Совершив махинацию, злоумышленники предлагают решить всё через европротокол, чтобы инспекторы не выявили обман. Таким образом, мошенники получают деньги не только от «виновника», но и от страховщиков.
Как отметил Воропаев, автоподставщики могут оказывать психологическое давление на жертв.
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