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Автоэксперт Славнов предостерёг от расчётов в криптовалюте при покупке машины

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Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал об опасности расчётов в криптовалюте при покупке машины.
Автоэксперт Славнов предостерёг от расчётов в криптовалюте при покупке машины
  • Gettyimages.ru

«Мошенники прибегают к расчётам в крипте, чтобы невозможно было отследить, куда ушли деньги, чтобы нельзя было определить бенефициара», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, низкая цена в комплексе с данным способом расчёта должна заставить покупателя перепроверить всё несколько раз и не поддаваться на убеждения, что больше такого выгодного предложения может и не быть.

«Подобные схемы мошенничества как раз потому и работают, что аферисты не дают обдумать ситуацию и заставляют идти на риск», — заключил эксперт.

Ранее директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов дал рекомендации, что необходимо сделать при заливе некачественного топлива.

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