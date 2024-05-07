Автоэксперт Славнов предостерёг от расчётов в криптовалюте при покупке машины

Автоэксперт Дмитрий Славнов рассказал об опасности расчётов в криптовалюте при покупке машины.

«Мошенники прибегают к расчётам в крипте, чтобы невозможно было отследить, куда ушли деньги, чтобы нельзя было определить бенефициара», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил специалист, низкая цена в комплексе с данным способом расчёта должна заставить покупателя перепроверить всё несколько раз и не поддаваться на убеждения, что больше такого выгодного предложения может и не быть.

«Подобные схемы мошенничества как раз потому и работают, что аферисты не дают обдумать ситуацию и заставляют идти на риск», — заключил эксперт.

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