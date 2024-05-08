В Москве с начала 2024 года выдали более 3 тысяч льготных IT-ипотек

В Москве выдали более 3 тыс. льготных IT-ипотек в первом квартале 2024 года.

Об этом, как сообщает НСН, рассказала глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Москва остаётся лидером среди российских регионов по выдаче таких кредитов — на столицу приходится почти треть выданных в стране кредитов по этой программе и свыше 44% от их объёма. При этом рост интереса московских специалистов к IT-ипотеке увеличивается», — рассказала она.

По словам Багреевой, общая сумма выданных кредитов на жильё превысила 39,4 млрд рублей. Эти показатели втрое превысили прошлогодние значения, а спрос на программу повысился с весны прошлого года после изменения условий.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью.