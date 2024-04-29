Риелтор Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью. По его словам, это аккредитивный счёт в банке, куда покупатель вносит необходимый объём денежных средств.

«Счёт раскрывается после перехода права собственности. В случае ипотеки недостающую сумму предоставляет банк, и денежные средства поступают на счёт продавца. В обратном же случае риски очень большие», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил Апрелев, до открытия счёта подписывать документы о продаже жилья и передавать документы на регистрацию собственности не стоит.

«Сначала нужно проговорить все условия сделки, сверить порядок её осуществления, подписать предварительный договор. Потом нужно открыть аккредитивный счёт», — уточнил эксперт.

Ранее основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Татьяна Рачкова посоветовала при продаже квартиры обратиться в два-три агентства, чтобы выяснить рыночную стоимость своего имущества.