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Риелтор Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью

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Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью. По его словам, это аккредитивный счёт в банке, куда покупатель вносит необходимый объём денежных средств.
Риелтор Апрелев рассказал о безопасной системе расчётов при сделках с недвижимостью
  • Gettyimages.ru

«Счёт раскрывается после перехода права собственности. В случае ипотеки недостающую сумму предоставляет банк, и денежные средства поступают на счёт продавца. В обратном же случае риски очень большие», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил Апрелев, до открытия счёта подписывать документы о продаже жилья и передавать документы на регистрацию собственности не стоит.

«Сначала нужно проговорить все условия сделки, сверить порядок её осуществления, подписать предварительный договор. Потом нужно открыть аккредитивный счёт», — уточнил эксперт.

Ранее основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Татьяна Рачкова посоветовала при продаже квартиры обратиться в два-три агентства, чтобы выяснить рыночную стоимость своего имущества.

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