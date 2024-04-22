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Риелтор Рачкова: цену своей квартиры для продажи можно узнать у экспертов

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Основатель и генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент Гильдии риелторов Московской области Татьяна Рачкова посоветовала при продаже квартиры обратиться в два-три агентства, чтобы выяснить рыночную стоимость своего имущества.
Риелтор Рачкова: цену своей квартиры для продажи можно узнать у экспертов
  • Gettyimages.ru

«Данный приём поможет не продешевить и не продать объект дешевле, но и не завысить стоимость, что может затянуть процесс продажи на долгие месяцы», — объяснила она в разговоре с РИАМО.

По словам Рачковой, эксперты отрасли разбираются в ситуации на рынке, а также знают плюсы и минусы районов, разных серий домов и типов планировок и, соответственно, смогут определить оптимальную стоимость объекта.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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