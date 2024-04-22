Риелтор Рачкова: цену своей квартиры для продажи можно узнать у экспертов
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«Данный приём поможет не продешевить и не продать объект дешевле, но и не завысить стоимость, что может затянуть процесс продажи на долгие месяцы», — объяснила она в разговоре с РИАМО.
По словам Рачковой, эксперты отрасли разбираются в ситуации на рынке, а также знают плюсы и минусы районов, разных серий домов и типов планировок и, соответственно, смогут определить оптимальную стоимость объекта.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.