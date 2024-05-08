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Глава ЕК подтвердила соглашение об экспроприации доходов от активов России

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что послы стран ЕС достигли консенсуса по экспроприации доходов от замороженных российских активов в пользу нужд Киева.
Глава ЕК подтвердила соглашение об экспроприации доходов от активов России
  • Gettyimages.ru

«Я приветствую сегодняшнее соглашение по нашему предложению использовать доходы от замороженных российских активов для Украины», — написала она в соцсети X.

По мнению фон дер Ляйен, приобретение оружия на эти деньги для Украины сделает её и Европу более безопасным местом.

Ранее в представительстве председательствующей в Совете ЕС Бельгии сообщили, что постпреды стран ЕС согласовали решение об использовании доходов от российских активов на военные нужды Украины.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.

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