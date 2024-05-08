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Постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов

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Постпреды стран ЕС согласовали решение об использовании доходов от российских активов на военные нужды Украины.
Постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов
  • AP

«Согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, её восстановление и военную оборону», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.

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