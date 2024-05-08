Постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов
- AP
«Согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, её восстановление и военную оборону», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.
В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.
Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.