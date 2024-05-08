Постпреды стран ЕС согласовали изъятие доходов от российских активов

Постпреды стран ЕС согласовали решение об использовании доходов от российских активов на военные нужды Украины.

«Согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, её восстановление и военную оборону», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

В декабре Еврокомиссия утвердила механизм «иммобилизации доходов» от замороженных активов России. Инициатива позволяет использовать в интересах Украины налоги с доходов, полученных благодаря замороженным на Западе российским активам.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что российская сторона не исключает зеркальных ответных мер в случае конфискации её активов.