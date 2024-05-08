В Госдуме считают, что Россия примет полноценное участие в Олимпиаде через восемь лет

Заместитель главы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко рассказал, когда российские спортсмены полноценно выступят на Олимпийских играх.

«Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьёзной и глубокой подготовки к этим Играм», — цитирует Ревенко ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.