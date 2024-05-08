В Госдуме считают, что Россия примет полноценное участие в Олимпиаде через восемь лет
- РИА Новости
«Следующая Олимпиада, когда мы можем рассчитывать принять полноценное участие, через восемь лет. Сейчас перед нами стоит задача полноценной, очень серьёзной и глубокой подготовки к этим Играм», — цитирует Ревенко ТАСС.
Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде 2024 года в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.
Соревнования в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.