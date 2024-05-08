Сенатор Климов прокомментировал возможность отправки литовских военных на Украину для проведения тренировок
- РИА Новости
«Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для неё. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра», — заявил Климов в беседе с газетой «Взгляд».
По его словам, российская сторона ещё в начале спецоперации предупреждала другие государства, что не стоит ехать на Украину и что законной целью российских военных станет любой иностранец, приехавший воевать в зону СВО.
«Причём его паспорт не будет иметь никакого значения», — добавил сенатор.
Ранее сообщалось, что Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках «тренировочной миссии», парламент прибалтийской республики уже одобрил такой шаг.