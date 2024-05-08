Сенатор Климов прокомментировал возможность отправки литовских военных на Украину для проведения тренировок

Сенатор Андрей Климов прокомментировал возможность отправки литовских военных на Украину для проведения тренировок.

«Я полагаю, что тренировка литовской армии на Украине может трагически закончиться для неё. Это масштабный театр военных действий, а не компьютерная игра», — заявил Климов в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, российская сторона ещё в начале спецоперации предупреждала другие государства, что не стоит ехать на Украину и что законной целью российских военных станет любой иностранец, приехавший воевать в зону СВО.

«Причём его паспорт не будет иметь никакого значения», — добавил сенатор.

Ранее сообщалось, что Литва готова отправить своих военных на Украину в рамках «тренировочной миссии», парламент прибалтийской республики уже одобрил такой шаг.