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Лукашенко призвал решить проблему взаимного участия в госзакупках ЕАЭС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал разрешить проблему взаимного участия стран ЕАЭС в госзакупках.
Лукашенко призвал решить проблему взаимного участия в госзакупках ЕАЭС
  • РИА Новости

«Вопрос... требует безотлагательного решения, потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом», — сказал он.

Белорусский лидер призвал обеспечить взаимный доступ по крайней мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может удовлетворить государственные потребности.

Кроме того, по мнению Лукашенко, ЕАЭС нужно больше работать с Африкой — по его словам, она уже «наелась колониализма».

Как ранее писала газета Politico, власти США начинают понимать, что попытки подорвать сотрудничество стран Африки с Россией не ведут к успеху.

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