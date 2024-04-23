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Politico: США начали осознавать прочность связей Африки и России

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Власти США начинают понимать, что попытки подорвать сотрудничество стран Африки с Россией не ведут к успеху.

Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американских чиновников.

В публикации говорится, что США пытались отговорить некоторые правительства от сотрудничества с Москвой, рассказывая о «деятельности российских наёмников на континенте».

Слова американских политиков не смогли заставить африканские страны отказаться от связей с Россией.

«Преимущество русских над США заключается в том, что у них есть оружие и они продают оружие, в том числе вертолёты», — заявил собеседник издания.

Также африканские страны отвергают навязчивые призывы Вашингтона к «полному принятию демократии».

Ранее власти США проинформировали Нигер о своём решении в ближайшие месяцы вывести 1 тыс. американских военнослужащих из республики.

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