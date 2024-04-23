Politico: США начали осознавать прочность связей Африки и России
Об этом пишет газета Politico, ссылаясь на американских чиновников.
В публикации говорится, что США пытались отговорить некоторые правительства от сотрудничества с Москвой, рассказывая о «деятельности российских наёмников на континенте».
Слова американских политиков не смогли заставить африканские страны отказаться от связей с Россией.
«Преимущество русских над США заключается в том, что у них есть оружие и они продают оружие, в том числе вертолёты», — заявил собеседник издания.
Также африканские страны отвергают навязчивые призывы Вашингтона к «полному принятию демократии».
Ранее власти США проинформировали Нигер о своём решении в ближайшие месяцы вывести 1 тыс. американских военнослужащих из республики.