Странам ЕАЭС нужно больше работать со странами Африки — она, как и Латинская Америка, уже «наелась колониализма» от других стран, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с Африканским континентом... Африка, как и Латинская Америка, наелась колониализма от соответствующих ведущих стран, и это момент, когда мы должны прийти в Африку», — сказал Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве.

Как ранее писала газета Politico, власти США начинают понимать, что попытки подорвать сотрудничество стран Африки с Россией не ведут к успеху.