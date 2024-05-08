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Лукашенко: ЕАЭС нужно больше работать с Африкой, она уже «наелась колониализма»

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Странам ЕАЭС нужно больше работать со странами Африки — она, как и Латинская Америка, уже «наелась колониализма» от других стран, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: ЕАЭС нужно больше работать с Африкой, она уже «наелась колониализма»
  • РИА Новости

«Пока мало внимания уделяется диалогу на уровне союза с Африканским континентом... Африка, как и Латинская Америка, наелась колониализма от соответствующих ведущих стран, и это момент, когда мы должны прийти в Африку», — сказал Лукашенко на заседании Высшего евразийского экономического совета в расширенном составе в Москве.

Как ранее писала газета Politico, власти США начинают понимать, что попытки подорвать сотрудничество стран Африки с Россией не ведут к успеху.

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