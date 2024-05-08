RT в Telegram
Подпишись

МИД Венгрии: Украина не победит в конфликте с Россией даже с оружием НАТО

Короткая ссылка
Сценарий, при котором Украина — даже с оружием НАТО — побеждает Россию, ядерную державу, невозможен, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
МИД Венгрии: Украина не победит в конфликте с Россией даже с оружием НАТО
  • РИА Новости

«Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален. Возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — сказал он. Слова министра приводит РИА Новости.

У этого конфликта нет решения на поле боя, заявил Сийярто.

«Украина в этой войне не сможет победить... Ядерную державу победить в такого типа войне практически невозможно», — подчеркнул глава МИД.

Венгерский вице-премьер Жольт Шемьен ранее заявил, что власти Венгрии не намерены отправлять украинских беженцев-мужчин на родину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить