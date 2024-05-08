МИД Венгрии: Украина не победит в конфликте с Россией даже с оружием НАТО

Сценарий, при котором Украина — даже с оружием НАТО — побеждает Россию, ядерную державу, невозможен, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Новое предложение НАТО строится на том, что надо продолжать войну до победы Украины. И Великобритания, и НАТО связывают окончание войны с таким военным результатом, который абсолютно нереален. Возможность его осуществления крайне мала, даже нереальна», — сказал он. Слова министра приводит РИА Новости.

У этого конфликта нет решения на поле боя, заявил Сийярто.

«Украина в этой войне не сможет победить... Ядерную державу победить в такого типа войне практически невозможно», — подчеркнул глава МИД.

Венгерский вице-премьер Жольт Шемьен ранее заявил, что власти Венгрии не намерены отправлять украинских беженцев-мужчин на родину.