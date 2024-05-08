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Почти половина россиян любят слушать радио в автомобиле

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Согласно новому исследованию, 47% россиян предпочитают слушать радио в автомобиле.
Почти половина россиян любят слушать радио в автомобиле
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.

По словам 22% респондентов, они слушают радио дома, а 8% предпочитают включать радио на даче.

Как утверждают 3% участников исследования, они слушают радио в метро, во время прогулки или на работе.

Ещё 20% опрошенных заявили, что вообще не слушают радио.

Во вторник, 7 мая, сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём радио.

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