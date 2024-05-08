Почти половина россиян любят слушать радио в автомобиле
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на свой опрос, проведённый в соцсетях и мессенджерах.
По словам 22% респондентов, они слушают радио дома, а 8% предпочитают включать радио на даче.
Как утверждают 3% участников исследования, они слушают радио в метро, во время прогулки или на работе.
Ещё 20% опрошенных заявили, что вообще не слушают радио.
Во вторник, 7 мая, сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём радио.