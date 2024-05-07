Губернатор Никитин поздравил работников радио с профессиональным праздником

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём радио.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Большой вклад в развитие региона и страны вносят сотрудники электронных средств массовой информации. Каждый день вы рассказываете людям о том, что происходит, анализируете информацию, обеспечиваете «обратную связь», взаимодействуете с читателями, зрителями, слушателями», — сказано в поздравлении.

Никитин добавил, что история отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью. Там работал Александр Попов, а также действовала радиолаборатория.

Ранее сообщили, что в парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы.