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Губернатор Никитин поздравил работников радио с профессиональным праздником

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём радио.
Губернатор Никитин поздравил работников радио с профессиональным праздником
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н».

«Большой вклад в развитие региона и страны вносят сотрудники электронных средств массовой информации. Каждый день вы рассказываете людям о том, что происходит, анализируете информацию, обеспечиваете «обратную связь», взаимодействуете с читателями, зрителями, слушателями», — сказано в поздравлении.

Никитин добавил, что история отечественного радио тесно связана с Нижегородской областью. Там работал Александр Попов, а также действовала радиолаборатория.

Ранее сообщили, что в парках Нижнего Новгорода пройдут мероприятия в честь Дня Победы.

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