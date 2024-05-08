Кардиолог Соколов рассказал о способах определения лёгочной гипертензии

Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Денис Соколов рассказал, как определить лёгочную гипертензию. По его словам, диагностика требует совместного участия кардиолога и пульмонолога.

«Для распознания лёгочной гипертензии необходимо проведение целого диагностического комплекса, включающего ЭКГ — для выявления гипертрофии правых отделов сердца, эхокардиографию — для осмотра сосудов и полостей сердца, определения скорости кровотока в системе лёгочной артерии», — сказал Соколов в беседе с РИАМО.

По его словам, также нужна компьютерная томография, так как послойные снимки органов грудной клетки показывают увеличенные лёгочные артерии и сопутствующие заболевания сердца и лёгких.

«Необходима рентгенография лёгких. Она определяет выбухание главного ствола лёгочной артерии, расширение её главных ветвей и сужение более мелких сосудов, позволяет косвенно подтвердить наличие лёгочной гипертензии при выявлении других заболеваний лёгких и сердца», — уточнил эксперт.

Как считает Соколов, также стоит провести катетеризацию лёгочной артерии и правых отделов сердца.

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