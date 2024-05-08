В Курганской области рассказали о выплатах к 9 Мая

Несколько категорий граждан получат федеральные и региональные выплаты к 9 Мая в Курганской области.

Об этом сообщает URA.RU.

Как указано в материале, федеральные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны, среди них: военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики и контрразведчики, защитники Ленинграда. Размер выплаты — 10 тыс. руб., она перечисляется ежегодно.

Региональные выплаты, по 10 тыс. руб., получат все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей, проживающие в регионе, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Такую же сумму впервые получат участники СВО, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты и семьи погибших.

Ранее сообщили, что в Пермском крае ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы.