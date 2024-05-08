RT в Telegram
Подпишись

В Курганской области рассказали о выплатах к 9 Мая

Короткая ссылка
Несколько категорий граждан получат федеральные и региональные выплаты к 9 Мая в Курганской области.
В Курганской области рассказали о выплатах к 9 Мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Как указано в материале, федеральные выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны, среди них: военнослужащие, партизаны, подпольщики, разведчики и контрразведчики, защитники Ленинграда. Размер выплаты — 10 тыс. руб., она перечисляется ежегодно.

Региональные выплаты, по 10 тыс. руб., получат все ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда и узники концлагерей, проживающие в регионе, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Такую же сумму впервые получат участники СВО, ветераны боевых действий, воины-интернационалисты и семьи погибших.

Ранее сообщили, что в Пермском крае ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить