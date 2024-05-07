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В Пермском крае ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы

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В Пермском крае ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные федеральные и региональные выплаты ко Дню Победы.
В Пермском крае ветераны получат единовременные выплаты ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом, сообщает URA.RU, рассказали в Министерстве труда и социального развития региона.

«Ко Дню Победы ветеранам за счёт федерального бюджета выплачивается 10 тыс. рублей. В этом году такую выплату получит 201 человек — это участники и инвалиды Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Региональные выплаты в размере 5 тыс. рублей получат около 5 тыс. пермяков. 

Ранее в Пермском крае утвердили законопроект о социально-экономическом развитии региона.

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