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В Пермском крае утвердили законопроект о социально-экономическом развитии региона

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал законопроект, посвящённый социально-экономическому развитию региона до 2025 года.
В Пермском крае утвердили законопроект о социально-экономическом развитии региона
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал Махонина.

«Провели большую научно-исследовательскую работу, чтобы определить основные направления, по которым будем развиваться. Их шесть: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зелёная экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал и пространственное развитие», — заявил Махонин.

По его словам, по каждому направлению составят отдельный план мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Красноармейском районе Челябинской области создадут особую экономическую зону.

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