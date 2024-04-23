В Челябинской области создадут особую экономическую зону

В Красноармейском районе Челябинской области создадут особую экономическую зону, заявил заместитель губернатора Иван Куцевляк на форуме «Будущее города».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На площадке особой экономической зоны будет создаваться кластер чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств. У нас уже есть ряд проектов. И мы приглашаем инвесторов, которые готовы создавать такие производства, к сотрудничеству», — сказал Куцевляк.

На территории ОЭЗ будут действовать льготные условия ведения предпринимательства.

Ранее сообщалось, что ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку.