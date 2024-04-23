В Челябинской области создадут особую экономическую зону
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«На площадке особой экономической зоны будет создаваться кластер чистых, высокотехнологичных, роботизированных производств. У нас уже есть ряд проектов. И мы приглашаем инвесторов, которые готовы создавать такие производства, к сотрудничеству», — сказал Куцевляк.
На территории ОЭЗ будут действовать льготные условия ведения предпринимательства.
Ранее сообщалось, что ОЭЗ «Технополис Москва» представил новую разработку.