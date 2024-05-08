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Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом санкций

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Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с политикой санкций со стороны некоторых стран, заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Москве.
Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом санкций
  • РИА Новости

Как подчеркнул президент России, ряд стран проводят демонтаж многих базовых устоев международной торговли.

«Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов ЕврАзЭс, что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике», — констатировал Владимир Путин.

8 мая президент обратил внимание на то, что совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет вырос с $1,6 до $2,5 трлн.

При этом более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе проводится в национальных валютах.

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