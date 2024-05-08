Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом санкций
- РИА Новости
Как подчеркнул президент России, ряд стран проводят демонтаж многих базовых устоев международной торговли.
«Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов ЕврАзЭс, что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике», — констатировал Владимир Путин.
8 мая президент обратил внимание на то, что совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет вырос с $1,6 до $2,5 трлн.
При этом более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе проводится в национальных валютах.