Путин: ЕАЭС показал свою эффективность перед лицом санкций

Евразийский экономический союз показал свою эффективность перед лицом новых вызовов, в том числе связанных с политикой санкций со стороны некоторых стран, заявил президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Москве.

Как подчеркнул президент России, ряд стран проводят демонтаж многих базовых устоев международной торговли.

«Мы постоянно ведём тонкую настройку институтов и механизмов ЕврАзЭс, что позволяет адаптироваться к изменениям и динамично развиваться, несмотря на кризисные явления в глобальной экономике», — констатировал Владимир Путин.

8 мая президент обратил внимание на то, что совокупный ВВП стран ЕАЭС за десять лет вырос с $1,6 до $2,5 трлн.

При этом более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе проводится в национальных валютах.