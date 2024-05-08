Путин: уже более 90% расчётов в ЕАЭС проводится в национальных валютах

Более 90% расчётов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах, заявил на заседании Высшего евразийского экономического совета президент России Владимир Путин.

«Товарооборот с третьими странами вырос на 60% — с $579 млрд до $923 млрд, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза — с $45 млрд до $89 млрд, причём более 90% расчётов уже проводится в национальных валютах», — сказал глава государства.

Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов ранее сообщил, что взаиморасчёты в национальных валютах — рубль и манат — между Россией и Азербайджаном на начало 2024 года превысили 54%.