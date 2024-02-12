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Взаиморасчёты России и Азербайджана в нацвалютах превысили 54% в 2024 году

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Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что взаиморасчёты в национальных валютах — рубль и манат — между Россией и Азербайджаном на начало 2024 года превысили 54%.
Взаиморасчёты России и Азербайджана в нацвалютах превысили 54% в 2024 году
  • Gettyimages.ru
  • © Panagiotis Papadopoulos / 500px

«То есть мы уходим в наших отношениях с Баку от доллара и евро. Вот это пример западных санкций, спасибо им за это большое», — заявил Евдокимов в интервью газете «Известия».

Также, по его словам, товарооборот между странами в 2023 году превысил ожидаемые $4 млрд и достиг $4,4 млрд, рост составил 17%.

Причём этот рост достигнут не реэкспортом через Баку, а посредством крупных проектов по промышленной кооперации, подчеркнул Евдокимов. В пример он привёл транспортные производства.

Ранее НСН со ссылкой на слова руководителя Департамента экономической политики и развития Москвы Марии Багреевой сообщало, что проекты Аналитического центра Москвы получили две золотые и одну бронзовую награды на Международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в столице Таиланда Бангкоке.

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