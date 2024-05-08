В Тюменской области высадят 58 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».
Площадь посадки деревьев в Каменском участковом лесничестве составит более 14 га.
В 2023 году оно серьёзно пострадало от природных пожаров.
В связи с противопожарным режимом работы будут проводить работники лесного хозяйства.
Жители области смогут присоединиться к акции, высадив деревья у себя на дачных участках, во дворах домов или на территории организаций.
Ранее в правительстве Удмуртии заявили о предстоящих в 2024 году работах по восстановлению 11 тыс. га леса.