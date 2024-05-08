В Тюменской области высадят 58 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В Департаменте лесного комплекса Тюменской области рассказали о предстоящей акции «Сад памяти», в рамках которой высадят 58 тыс. деревьев.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Площадь посадки деревьев в Каменском участковом лесничестве составит более 14 га.

В 2023 году оно серьёзно пострадало от природных пожаров.

В связи с противопожарным режимом работы будут проводить работники лесного хозяйства.

Жители области смогут присоединиться к акции, высадив деревья у себя на дачных участках, во дворах домов или на территории организаций.

Ранее в правительстве Удмуртии заявили о предстоящих в 2024 году работах по восстановлению 11 тыс. га леса.