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В Тюменской области высадят 58 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

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В Департаменте лесного комплекса Тюменской области рассказали о предстоящей акции «Сад памяти», в рамках которой высадят 58 тыс. деревьев.
В Тюменской области высадят 58 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Площадь посадки деревьев в Каменском участковом лесничестве составит более 14 га.

В 2023 году оно серьёзно пострадало от природных пожаров.

В связи с противопожарным режимом работы будут проводить работники лесного хозяйства.

Жители области смогут присоединиться к акции, высадив деревья у себя на дачных участках, во дворах домов или на территории организаций.

Ранее в правительстве Удмуртии заявили о предстоящих в 2024 году работах по восстановлению 11 тыс. га леса.

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