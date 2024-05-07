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В Удмуртии восстановят 11 000 гектаров леса в 2024 году

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В правительстве Удмуртии заявили о предстоящих в 2024 году работах по восстановлению 11 тыс. га леса.
В Удмуртии восстановят 11 000 гектаров леса в 2024 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин».

«Лесовосстановление проводим в рамках нацпроекта «Экология», инициированного президентом России. Всего восстановим в этом году 11 200 га леса.

Это поможет нам не только компенсировать вырубленные и погибшие деревья, но и нарастить наши зелёные площади. Сейчас в лесопитомниках для этого выращено более 19 млн сеянцев», — рассказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

Он также отметил, что лесовосстановление проводится в рамках национального проекта «Экология».

К настоящему времени в Удмуртии уже высадили более 7 млн сеянцев на площади 2,1 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в лесах Ханты-Мансийского автономного округа установили камеры видеонаблюдения на время пожароопасного периода.

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