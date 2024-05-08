В Киеве проспект Правды переименовали в честь ЕС
- AP
«В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского союза», — говорится в публикации на официальном сайте.
В горсовете уточнили, что проспект назвали в честь советской газеты «Правда», а значит, он подлежал «деколонизации».
В апреле в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.
Также Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.