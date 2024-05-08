В Киеве проспект Правды переименовали в честь ЕС

Проспект Правды в Киеве переименовали в проспект Евросоюза, следует из заявления горсовета украинской столицы.

«В Подольском районе проспект Правды переименован в честь Европейского союза», — говорится в публикации на официальном сайте.

В горсовете уточнили, что проспект назвали в честь советской газеты «Правда», а значит, он подлежал «деколонизации».

В апреле в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.

Также Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.