CNN: умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

16:07
Новичок ЦСКА Влашич начнёт матч с тульским «Арсеналом» в стартовом составе
Стали известны стартовые составы московского ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
16:05
Макрон прокомментировал смерть Кофи Аннана
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал смерть бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
15:53
Игнашевич призвал ЦСКА начать набирать очки
Бывший защитник сборной России и ЦСКА, тренер молодёжной команды призвал армейцев набирать очки в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
15:51
В Польше после ДТП с украинским автобусом госпитализировали 10 детей
В Польше после ДТП с участием экскурсионного автобуса с гражданами Украины госпитализированы десять детей.
15:41
Лукашенко: Белоруссия никогда не станет вассалом ни одной страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет вассалом ни одной страны.
15:39
Бывшая жена подозревается в краже ювелирных изделий из квартиры хоккеиста «Салавата Юлаева» Панина
Квартиру бывшего защитника хоккейного клуба «Ак Барс», ныне выступающего за уфимский «Салават Юлаев», Григория Панина обворовали в Казани.
15:37
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной седьмого Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
15:26
СМИ: Путин прибыл на свадьбу к главе МИД Австрии
Российский лидер Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
15:24
Медведев поздравил с 85-летием оперную певицу Бэлу Руденко
Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил поздравительную телеграмму оперной певице Бэле Руденко в честь 85-летия.
15:21
Песков подтвердил информацию о прибытии Путина в австрийский Грац
Российский лидер Владимир Путин прибыл в город Грац в федеральной земле Штирия, где состоится свадьба главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
15:19
Эрдоган заявил, что Турция не намерена менять свой курс из-за экономического давления
Турция не намерена менять свой курс из-за экономического давления извне. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
15:13
Врачи оценивают состояние ветерана «Спартака» Парамонова как крайне тяжёлое
Врачи одной из московских клиник оценили состояние ветерана московского «Спартака», олимпийского чемпиона по футболу Алексея Парамонова.
15:13
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с выражением соболезнований Антониу Гутеррешу по поводу кончины бывшего Генсека ООН Кофи Аннана.
15:08
У российского бойца Яна сменился соперник на турнире UFC в Москве
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян проведёт поединок против корейца Джин Су Сона на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве.
14:58
Пострадавшая при падении с моста в США прокомментировала обвинения к столкнувшей её подруге
Шестнадцатилетняя Джордан Холгерсон заявила, что хотела, чтобы Смит, столкнувшую её с моста в парке Молтон Фолс в штате Вашингтон, ненадолго посадили в тюрьму, где бы она подумала о своём поступке.
14:53
Медведева ответила своему подписчику, обвинившему её в предательстве
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила своему подписчику в Instagram, обвинившему её в предательстве.
14:49
СМИ: Итальянский футболист Маркизио попал в сферу интересов ПСЖ
Итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может стать футболистом французского ПСЖ.
14:45
Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана
Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования по поводу смерти бывшего Генсека ООН Кофи Аннана.
14:40
В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении Ирана
Глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом заявил, что Пекин выступает против применения односторонних санкций. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Китая.
14:38
В сборную Бразилии впервые за 100 лет вызвали футболиста, родившегося в другой стране
Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите вызвал полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андреаса Перейру для подготовки к контрольным матчам с национальными командами США и Сальвадора.
14:35
Мэй назвала Кофи Аннана великим лидером
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала великим лидером и реформатором бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана.
14:31
Нурмагомедов сообщил, что его отец получил визу для въезда в США
Отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап получил американскую визу.
14:31
Лукашенко заявил, что в Белоруссии нереально осуществлять диктатуру
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране нереально осуществлять диктатуру.
14:24
В Москве завершилось прощание с Эдуардом Успенским
В Центральном доме литераторов 18 августа состоялось прощание с писателем, драматургом, сценаристом, автором детских книг Эдуардом Успенским.
14:15
Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» отправился из Судана в Суэцкий канал
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов сообщил, что после делового захода в порт Судана сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» направился в Суэцкий канал.
14:15
Бренд одежды Ибрагимовича закрыли из-за больших убытков
Норвежская компания Varner Group решила прекратить сотрудничество со шведским футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем и его брендом одежды A-Z.
14:11
Экс-капитан сборной России по футболу: матч «Краснодара» и «Спартака» будет одним из самых захватывающих в туре
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и «Спартаком».
14:07
Лукашенко объяснил обновления в правительстве Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что кадровые перестановки в правительстве связаны не только с положением дел в Оршанском районе.
14:00
СМИ: Путин прибыл в аэропорт города Грац, откуда отправится на свадьбу главы МИД Австрии
Российский президент Владимир Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац в федеральной земле Штирия, где состоится церемония бракосочетания главы МИД Австрии Карин Кнайсль.
13:57
Роналду выйдет в стартовом составе «Ювентуса» на матч Серии А с «Кьево»
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего дебюта португальского нападающего Криштиану Роналду в итальянской Серии А.
13:55
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, предотвращающий взыскание Россией средств с «Укроборонпрома».
13:47
СМИ: Итальянские футбольные клубы потратили рекордные для себя €1,14 млрд в летнее межсезонье
Клубы итальянской Серии А потратили за летнее трансферное €1,14 млрд на покупку футболистов.
13:45
Полиция в Пятигорске проверяет видео, где женщины сушат одежду над Вечным огнём
В Пятигорске полиция начала проверку после появившегося в СМИ видео, на котором две женщины сушат одежду над Вечным огнём.
13:34
Профсоюз хоккеистов выделит средства Мнацяну для прохождения курса лечения от рака
Глава профсоюза игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Андрей Коваленко сообщил, что организация готова выделить деньги защитнику «Сибири» Самвелу Мнацяну для прохождения курса лечения от рака, из-за которого спортсмен пропустит как минимум следующий сезон.
13:33
В Турции обвинили The New York Times в оправдании терроризма
Статья в издании The New York Times о гибели в Ираке члена запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) является попыткой оправдания терроризма. Такое мнение высказал Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
13:23
Бывший футболист сборной России Алдонин: «Зенит» потратил слишком много сил в Лиге Европы
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Евгений Алдонин считает, что санкт-петербургскому «Зениту» будет непросто в предстоящем матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
13:18
РУСАДА отправила в WADA отчёты о проделанной за последний год работе
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что организация отправила во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) два отчёта о проделанной работе за последний год.
13:18
Гутерреш выразил соболезнования в связи с кончиной экс-генсека ООН Кофи Аннана
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил соболезнования в связи со смертью бывшего генерального секретаря организации Кофи Аннана.
13:13
В Москве простились с Эдуардом Успенским
Церемония прощания с писателем Эдуардом Успенским завершилась в Центральном доме литераторов в Москве.
13:01
Лукашенко назначил на пост премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 августа назначил нового главу правительства. Им стал Сергей Румас.
12:57
Агент рассказал, что футболист Ригони хочет вернуться в «Зенит» после аренды в «Аталанте»
Представитель аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони Хуан Крус Ольер заявил, что его клиент желает вернуться в санкт-петербурский «Зенит» после аренды в итальянской «Аталанте».
12:56
Во Львове спасатели эвакуировали 120 человек из подтопленных автобусов
В пресс-службе Главного управления ГСЧС по Львовской области сообщили, что спасатели эвакуировали из подтопленных автобусов 120 человек, в том числе 15 детей.
12:46
Умер экс-генсек ООН Кофи Аннан
На 81-м году жизни скончался седьмой Генеральный секретарь ООН и видный ганский дипломат Кофи Аннан.
12:42
Радулов поддержал хоккеиста «Сибири» Мнацяна, у которого обнаружили онкологию
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Александр Радулов выразил поддержку защитнику «Сибири» Самвелу Мнацяну, который пропустит новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за борьбы с онкологией.
12:34
Володин пригласил Чавушоглу посетить Госдуму
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу посетить Госдуму в ходе визита в Москву.
12:22
«Союзмультфильм» посвятил памяти Успенского два видео
«Союзмультфильм» разместил на своём канале YouTube два видео, посвящённых памяти писателя Эдуарда Успенского.
12:21
СМИ: Экс-наставник «Спартака» может стать главным тренером «Бордо»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» датчанин Микаэль Лаудруп может возглавить французский «Бордо».
12:17
В Белоруссии рассказали о планах выпускать конкурента российскому УАЗу
Белорусский завод «Юнисон» может начать сборку автомобиля индийской марки Mahindra Scorpio, который похож по конструкции на российский внедорожник УАЗ. Об этом рассказал гендиректор завода Дмитрий Егоров.
12:08
СМИ: Спасатели в Генуе нашли под завалами тело ещё одного погибшего
В итальянской Генуе спасатели извлекли из-под завалов разрушенного моста тело ещё одного погибшего. Таким образом, число погибших возросло до 42.
12:06
Новобранец ЦСКА Влашич выразил уверенность, что сможет помочь армейскому клубу
Хорватский футболист Никола Влашич, перешедший в московский ЦСКА на правах аренды из «Эвертона», поделился первыми впечатлениями от нового клуба.