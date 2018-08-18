CNN

CNN: умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Материал представлен в переводе ИноТВ
Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, сообщает CNN. Как напоминает американский канал, Аннан занимал высший пост в ООН с 1997 года по 2006, а в 2001 ему и всей организации ООН присудили Нобелевскую премию мира.
Мы следим за срочной новостью этого часа. Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Меня зовут Джордж Хауэлл, прямое включение из штаб-квартиры CNN в Атланте.
 
Я более подробно расскажу об этом дипломате из Ганы. Он занимал высший пост в ООН с 1997 года по 2006. В 2001 году ему и всей организации ООН присудили Нобелевскую премию мира за их работу по строительству более организованного и безопасного мира.
 
Международная организация по миграции в своём аккаунте в Twitter опубликовала следующее сообщение: «Сегодня мы оплакиваем потерю великого человека, лидера и дальновидного мыслителя — бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Он прожил насыщенную событиями, достойную жизнь».
 
Материал предоставлен CNN International.
 
Дата выхода в эфир 18 августа 2018 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CNN США Северная Америка
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