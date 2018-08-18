CNN: умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, сообщает CNN. Как напоминает американский канал, Аннан занимал высший пост в ООН с 1997 года по 2006, а в 2001 ему и всей организации ООН присудили Нобелевскую премию мира.

Мы следим за срочной новостью этого часа. Умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Меня зовут Джордж Хауэлл, прямое включение из штаб-квартиры CNN в Атланте.

Я более подробно расскажу об этом дипломате из Ганы. Он занимал высший пост в ООН с 1997 года по 2006. В 2001 году ему и всей организации ООН присудили Нобелевскую премию мира за их работу по строительству более организованного и безопасного мира.

Международная организация по миграции в своём аккаунте в Twitter опубликовала следующее сообщение: «Сегодня мы оплакиваем потерю великого человека, лидера и дальновидного мыслителя — бывшего генсека ООН Кофи Аннана. Он прожил насыщенную событиями, достойную жизнь».

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 18 августа 2018 года.