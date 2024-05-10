На акции протеста в Тбилиси задержали протестующих за неповиновение полиции

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Уточняется, что демонстрация произошла из-за задержания оппозиционного блогера Учи Абашидзе — полиция задержала его за незаконное хранение оружия.

По данным агентства, протестующие попытались перекрыть проспект Чавчавадзе.

Ранее депутат ЕП Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.