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На акции протеста в Тбилиси задержали протестующих за неповиновение полиции

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Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали несколько человек во время акции протеста в Тбилиси.
На акции протеста в Тбилиси задержали протестующих за неповиновение полиции
  • AP
  • © Zurab Tsertsvadze

Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Уточняется, что демонстрация произошла из-за задержания оппозиционного блогера Учи Абашидзе — полиция задержала его за незаконное хранение оружия.

По данным агентства, протестующие попытались перекрыть проспект Чавчавадзе.

Ранее депутат ЕП Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в ЕС в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.

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