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Депутат Европарламента требует лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС

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Немецкий депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель призвала лишить Грузию статуса кандидата на вступление в Евросоюз в связи с тем, что полиция оказывает сопротивление участникам акции протеста, выступающим против принятия закона об иноагентах в республике.
Депутат Европарламента требует лишить Грузию статуса кандидата на членство в ЕС
  • РИА Новости

Крамон-Таубадель прокомментировала сообщение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, который остался недоволен тем, что полиция Грузии «применяет против протестующих насилие».

«Нужны конкретные последствия! Лишение статуса кандидата в ЕС, прекращение финансирования проектов, санкции против Бидзины Иванишвили (основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». — RT), запрет на въезд для депутатов, голосующих за «российский закон», — написала евродепутат в X.

Как отмечал сам Иванишвили, сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину как пушечное мясо против России.

Полиция Грузии на акции протеста у здания парламента задержала 63 человека. Во время разгона демонстрантов пострадали шестеро сотрудников МВД. Правоохранители попытались разогнать митингующих с помощью светошумовых гранат и газа.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что враги Грузии желают республике дестабилизации и хаоса.

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