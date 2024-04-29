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Иванишвили: Грузию и Украину используют как пушечное мясо против России

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Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», почётный председатель партии Бидзина Иванишвили заявил, что сторонники глобальной партии войны используют Грузию и Украину как пушечное мясо против России.
Иванишвили: Грузию и Украину используют как пушечное мясо против России
  • AFP
  • © VANO SHLAMOV

Соответствующее заявление он сделал на митинге в Тбилиси в поддержку инициатив политической силы, включая принятие закона об иностранных агентах.

«Для них Грузия и Украина имеют цену пушечного мяса. Они сначала в 2008 году столкнули Грузию с Россией, а уже в 2014-м и 2022 годах поставили в ещё более тяжёлое положение Украину», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в настоящий момент главной причиной агрессии глобальной партии войны в отношении Грузии является то, что Грузию, несмотря на большие усилия, не смогли превратить во второй фронт.

Вместе с этим Иванишвили не уточнил, кого он имеет в виду, говоря о глобальной партии войны.

Ранее сообщалось, что перед зданием парламента Грузии проходит многотысячный митинг в поддержку закона об иностранных агентах.

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