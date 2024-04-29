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В Тбилиси проходит митинг в поддержку закона об иноагентах

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Перед зданием парламента Грузии проходит многотысячный митинг в поддержку закона об иностранных агентах.
В Тбилиси проходит митинг в поддержку закона об иноагентах
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

Об этом пишет ТАСС.

Организатором демонстрации является правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

По данным агентства тысячи человек с флагами Грузии вышли на проспект Руставели в Тбилиси. Люди продолжают приходить на митинг.

Основные лозунги митинга посвящены необходимости принятия закона.

Ранее комитет по юридическим вопросам грузинского парламента поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.

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