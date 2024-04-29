В Тбилиси проходит митинг в поддержку закона об иноагентах
- AFP
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Об этом пишет ТАСС.
Организатором демонстрации является правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
По данным агентства тысячи человек с флагами Грузии вышли на проспект Руставели в Тбилиси. Люди продолжают приходить на митинг.
Основные лозунги митинга посвящены необходимости принятия закона.
Ранее комитет по юридическим вопросам грузинского парламента поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.