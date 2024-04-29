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Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах

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Комитет по юридическим вопросам грузинского парламента поддержал во втором чтении законопроект об иностранных агентах.
Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в ходе рассмотрения законопроекта между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты.

Дело дошло и до того, что депутат парламента от оппозиции Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой из-под воды провластного депутата Гурама Мачарашвили.

Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время массовых протестов против закона об иноагентах начались столкновения между участниками акции и полицией.

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