Комитет парламента Грузии во втором чтении поддержал законопроект об иноагентах
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в ходе рассмотрения законопроекта между представителями правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и оппозиции состоялись острые дебаты.
Дело дошло и до того, что депутат парламента от оппозиции Хатия Деканоидзе ударила пластиковой бутылкой из-под воды провластного депутата Гурама Мачарашвили.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси во время массовых протестов против закона об иноагентах начались столкновения между участниками акции и полицией.