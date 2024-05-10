В Госдуму внесён проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром

В Государственную думу был внесён проект постановления об утверждении Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Госдумы. «Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру... Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — отмечается в проекте. Ранее комитет Государственной думы по контролю рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра России.