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В Госдуму внесён проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром

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В Государственную думу был внесён проект постановления об утверждении Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
В Госдуму внесён проект постановления об утверждении Мишустина премьер-министром
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу Госдумы.

«Рассмотрев представленную президентом Российской Федерации кандидатуру... Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации постановляет: утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации», — отмечается в проекте.

Ранее комитет Государственной думы по контролю рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра России.

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