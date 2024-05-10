RT в Telegram
Подпишись

Комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения депутатами премьер-министра

Короткая ссылка
Комитет Государственной думы по контролю рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра России.
Комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения депутатами премьер-министра
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, кандидата на должность председателя правительства страны представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

После этого пройдёт выступление кандидата на пост, в ходе которого он представит программу основных направлений деятельности будущего кабмина.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить