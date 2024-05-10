Комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения депутатами премьер-министра

Комитет Государственной думы по контролю рекомендовал депутатам нижней палаты парламента принять проект процедуры рассмотрения вопроса об утверждении премьер-министра России.

Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, кандидата на должность председателя правительства страны представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

После этого пройдёт выступление кандидата на пост, в ходе которого он представит программу основных направлений деятельности будущего кабмина.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.