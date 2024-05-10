Комитет Госдумы одобрил процедуру утверждения депутатами премьер-министра
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Согласно документу, кандидата на должность председателя правительства страны представит полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.
После этого пройдёт выступление кандидата на пост, в ходе которого он представит программу основных направлений деятельности будущего кабмина.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин внёс в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост председателя правительства.