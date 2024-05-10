Роскачество: мошенники маскируются под техподдержку для кражи аккаунта Telegram

В Роскачестве заявили о появлении нового вида мошенничества, связанного с кражей аккаунта Telegram — мошенники маскируются под специалиста техподдержки, чтобы украсть данные мессенджера.

Об этом в Роскачестве рассказали РИА Новости.

«Потенциальной жертве сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта, и предлагают при необходимости отменить процедуру», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что пользователя для отмены удаления заставляют переходить на фишинговый сайт, который внешне напоминает Telegram. Там человек должен ввести номер телефона и код безопасности.

«Получив необходимые данные, злоумышленникам открывается доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами», — объяснили в организации.

Вместе с этим в Роскачестве подчеркнули, что в Telegram нет сбора заявок на удаление.

Ранее сообщалось, что количество жалоб на кибермошенников выросло в Москве на 50%.