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Количество звонков россиянам от мошенников за год увеличилось в 1,5 раза

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Количество звонков россиянам от мошенников увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.
Количество звонков россиянам от мошенников за год увеличилось в 1,5 раза
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает газета «Известия», рассказали в «Лаборатории Касперского».

Количество звонков с подозрением на мошенничество с января по март этого года поступило 42% россиян, говорится в отчёте приложения Kaspersky Who Calls. При этом 94% пользователям поступали нежелательные звонки и спам.

Как говорится в сообщении, мошенники стали чаще использовать дипфейки.

«Пользователи получали аудиосообщения якобы от знакомых, коллег или руководителей, где их просили помочь или оказать содействие в чём-либо. Мошенники использовали множество легенд, однако цель оставалась одной — похитить собственные и кредитные средства жертвы», — рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Он уточнил, что у мошенников также появилась новая схема — они заставляют людей транслировать экран телефона для получения одноразовых кодов подтверждения.

Ранее сообщили, что количество жалоб на кибермошенников выросло в Москве на 50%.

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