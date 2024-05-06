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Количество жалоб на кибермошенников выросло в Москве на 50%

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Количество жалоб в ЦБ на кибермошенников выросло в Москве на 50%.
Количество жалоб на кибермошенников выросло в Москве на 50%
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает «Газета.Ru», рассказали в пресс-службе Главного управления ЦБ по ЦФО.

«В Банке России ведётся работа по минимизации случаев мошенничества. Для этого актуализированы рекомендации, направленные на усиление банками информирования клиентов для борьбы с несанкционированными операциями. Сейчас банки разрабатывают специальные скрипты общения с клиентами, возможно находящимися под влиянием мошенников и рискующими лишиться денег», — рассказал заместитель начальника управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.

В январе — марте этого года москвичи и жители Подмосковья подали в ЦБ 10 тыс. жалоб. При этом на кибермошенников жаловались на 48% чаще, чем год назад. Обращения в основном касались незаконного сбора денег через фейковые аккаунты в Telegram.

Ранее руководитель департамента информационной безопасности платформы «Банки.ру» Тимур Гараев рассказал, к каким уловкам могут прибегать телефонные мошенники.

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