Специалист Гараев рассказал об уловках телефонных мошенников
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В беседе с «Российской газетой» он отметил, что фишинговые звонки могут совершаться от мнимых сотрудников службы безопасности. Злоумышленники в таких случаях побуждают жертв предоставить конфиденциальные данные, в том числе номер банковской карты, логин или пароль от мобильного приложения.
Звонки могут совершаться и от имени оператора связи. В таком случае мошенники пытаются получить паспортные данные.
Ещё одна схема — когда жертве предлагают перечислить средства на «безопасный» счёт.
Кроме того, злоумышленники могут позвонить от имени знакомых и родственников. Они рассчитывают, что жертва захочет помочь близкому и не станет перепроверять информацию.
Специалист советует сохранять бдительность и спокойствие, а также подвергать сомнению любые просьбы о переводе денег.
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