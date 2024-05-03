Специалист Гараев рассказал об уловках телефонных мошенников

Руководитель департамента информационной безопасности Банки.ру Тимур Гараев рассказал, к каким уловкам могут прибегать телефонные мошенники.

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что фишинговые звонки могут совершаться от мнимых сотрудников службы безопасности. Злоумышленники в таких случаях побуждают жертв предоставить конфиденциальные данные, в том числе номер банковской карты, логин или пароль от мобильного приложения.

Звонки могут совершаться и от имени оператора связи. В таком случае мошенники пытаются получить паспортные данные.

Ещё одна схема — когда жертве предлагают перечислить средства на «безопасный» счёт.

Кроме того, злоумышленники могут позвонить от имени знакомых и родственников. Они рассчитывают, что жертва захочет помочь близкому и не станет перепроверять информацию.

Специалист советует сохранять бдительность и спокойствие, а также подвергать сомнению любые просьбы о переводе денег.

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