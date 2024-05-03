RT в Telegram
Подпишись

Специалист Гараев рассказал об уловках телефонных мошенников

Короткая ссылка
Руководитель департамента информационной безопасности Банки.ру Тимур Гараев рассказал, к каким уловкам могут прибегать телефонные мошенники.
Специалист Гараев рассказал об уловках телефонных мошенников
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что фишинговые звонки могут совершаться от мнимых сотрудников службы безопасности. Злоумышленники в таких случаях побуждают жертв предоставить конфиденциальные данные, в том числе номер банковской карты, логин или пароль от мобильного приложения.

Звонки могут совершаться и от имени оператора связи. В таком случае мошенники пытаются получить паспортные данные.

Ещё одна схема — когда жертве предлагают перечислить средства на «безопасный» счёт.

Кроме того, злоумышленники могут позвонить от имени знакомых и родственников. Они рассчитывают, что жертва захочет помочь близкому и не станет перепроверять информацию.

Специалист советует сохранять бдительность и спокойствие, а также подвергать сомнению любые просьбы о переводе денег.

Ранее в ходе исследования выяснилось, что 67% россиян сталкивались с попытками кражи своих аккаунтов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить