Две трети россиян сталкивались с попыткой кражи своих аккаунтов в сети

В ходе недавнего исследования выяснилось, что 67% россиян сталкивались с попытками кражи своих аккаунтов.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру» и социальную сеть «Одноклассники».

Больше всего атак приходится на социальные сети (66%), личную почту (35%) и банковские приложения (28%).

Также злоумышленники нередко пытаются украсть данные мессенджеров (12%) и рабочей почты (8%).

Аналитики выяснили, что чаще всего мошенники получают доступ к сервисам благодаря утечкам на сторонних ресурсах. Ещё злоумышленники подбирают пароли с помощью автоматического перебора различных комбинаций и символов, а также применяют фишинг-атаки, предлагая вредоносные ссылки под видом известных и заслуживающих доверие ресурсов.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.