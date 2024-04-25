Две трети россиян сталкивались с попыткой кражи своих аккаунтов в сети
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру» и социальную сеть «Одноклассники».
Больше всего атак приходится на социальные сети (66%), личную почту (35%) и банковские приложения (28%).
Также злоумышленники нередко пытаются украсть данные мессенджеров (12%) и рабочей почты (8%).
Аналитики выяснили, что чаще всего мошенники получают доступ к сервисам благодаря утечкам на сторонних ресурсах. Ещё злоумышленники подбирают пароли с помощью автоматического перебора различных комбинаций и символов, а также применяют фишинг-атаки, предлагая вредоносные ссылки под видом известных и заслуживающих доверие ресурсов.
Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.