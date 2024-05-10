FP: США следует объяснить Украине невозможность возвращения утраченных регионов
- РИА Новости
- © Станислав Красильников
Об этом пишет журнал Foreign Policy (FP).
По мнению авторов издания, США также нужно «публично признать, что украинские и американские интересы не пересекаются».
FP полагает, что Вашингтону следует способствовать переговорному процессу между Россией и Украиной.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте.