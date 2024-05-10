FP: США следует объяснить Украине невозможность возвращения утраченных регионов

Правительство США должно объяснить украинским элитам невозможность достижения поставленных Киевом целей по возвращению утраченных территорий.

Об этом пишет журнал Foreign Policy (FP).

По мнению авторов издания, США также нужно «публично признать, что украинские и американские интересы не пересекаются».

FP полагает, что Вашингтону следует способствовать переговорному процессу между Россией и Украиной.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте.