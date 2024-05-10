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FP: США следует объяснить Украине невозможность возвращения утраченных регионов

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Правительство США должно объяснить украинским элитам невозможность достижения поставленных Киевом целей по возвращению утраченных территорий.
FP: США следует объяснить Украине невозможность возвращения утраченных регионов
  • РИА Новости
  • © Станислав Красильников

Об этом пишет журнал Foreign Policy (FP).

По мнению авторов издания, США также нужно «публично признать, что украинские и американские интересы не пересекаются».

FP полагает, что Вашингтону следует способствовать переговорному процессу между Россией и Украиной.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал, что недавно одобренная в Вашингтоне помощь Киеву не сможет помешать России добиться успехов на фронте.

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