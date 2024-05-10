Шпилевский — о возрасте Кокорина: я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о нападающем Александре Кокорине.

«Я смотрю на футбольное поле, а не в паспорт. Как футболист себя ведёт — это самое главное. Поэтому возраст в паспорте — это второстепенно», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

Кокорин продлил контракт на один сезон. 33-летний форвард в сезоне-2023/24 в 32 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи.

Ранее в «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру на Кипре.