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В «Арисе» объяснили, почему Кокорин смог реанимировать карьеру на Кипре

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Генеральный директор «Ариса» Павел Гогнидзе высказал мнение о карьере нападающего Александра Кокорина.

«Мне кажется, что все очень просто. Он находится в комфортных для себя условиях. Он понимает требования штаба, имеет большой позитивный опыт, понимает, что здесь является лидером. Наверное, здесь Кокорин является другим человеком, в отличие от того, каким был в России», — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

«Фиорентина» в начале сезона во второй раз отдала Кокорина в аренду кипрской команде. 33-летний форвард в сезоне-2023/24 в 30 матчах во всех турнирах записал в свой актив восемь мячей и две результативные передачи. Его контракт с «Арисом» рассчитан до 31 мая 2024 года. Портал Transfemarkt оценивает стоимость игрока в €900 тыс. 

Ранее «Арис» с Кокориным разгромно проиграл в чемпионате Кипра.

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