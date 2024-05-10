Курганской области выделили 4 млрд рублей в связи с паводками

Правительство России выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ.

Об этом говорится в Telegram российского кабмина.

«Средства, выделенные по поручению президента, поступят из резервного фонда правительства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что до 3 млрд рублей будет направлено на помощь непосредственно пострадавшим: выплаты, помощь в приобретении жилья и т. п.

Ещё до 1 млрд рублей должны пойти на восстановительные работы и санитарную очистку территорий.

Ранее режим ЧС муниципального характера ввели в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области в связи с паводковой ситуацией.