Курганской области выделили 4 млрд рублей в связи с паводками
- РИА Новости
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Об этом говорится в Telegram российского кабмина.
«Средства, выделенные по поручению президента, поступят из резервного фонда правительства», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что до 3 млрд рублей будет направлено на помощь непосредственно пострадавшим: выплаты, помощь в приобретении жилья и т. п.
Ещё до 1 млрд рублей должны пойти на восстановительные работы и санитарную очистку территорий.
Ранее режим ЧС муниципального характера ввели в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области в связи с паводковой ситуацией.