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Курганской области выделили 4 млрд рублей в связи с паводками

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Правительство России выделило Курганской области 4 млрд рублей для оказания мер поддержки пострадавшим от паводка и проведения восстановительных работ.
Курганской области выделили 4 млрд рублей в связи с паводками
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом говорится в Telegram российского кабмина.

«Средства, выделенные по поручению президента, поступят из резервного фонда правительства», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что до 3 млрд рублей будет направлено на помощь непосредственно пострадавшим: выплаты, помощь в приобретении жилья и т. п.

Ещё до 1 млрд рублей должны пойти на восстановительные работы и санитарную очистку территорий.

Ранее режим ЧС муниципального характера ввели в Подгорнском, Усть-Бакчарском и Чаинском сельских поселениях Томской области в связи с паводковой ситуацией.

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