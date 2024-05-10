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В Пентагоне заявили об «успешном противодействии» доступу России к Starlink

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Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб рассказал, что Вашингтон, компания SpaceX Илона Маска и Украина работают над пресечением несанкционированного использования Россией системы спутниковой интернет-связи от Starlink.
В Пентагоне заявили об «успешном противодействии» доступу России к Starlink
  • Gettyimages.ru

«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — цитирует Пламба Bloomberg.

По его словам, действия российской стороны относительно Starlink «остаются проблемой», но Вашингтон и его партнёры «нашли хорошие решения».

По данным агентства, купить запрещённые в России терминалы Starlink можно через маркетплейсы. Они работают через подписку на имя жителей европейских стран. 

Ранее сообщалось, что Пентагон работает над тем, чтобы препятствовать российским военным в использовании Starlink. 

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