В Пентагоне заявили об «успешном противодействии» доступу России к Starlink

Помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб рассказал, что Вашингтон, компания SpaceX Илона Маска и Украина работают над пресечением несанкционированного использования Россией системы спутниковой интернет-связи от Starlink.

«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — цитирует Пламба Bloomberg.

По его словам, действия российской стороны относительно Starlink «остаются проблемой», но Вашингтон и его партнёры «нашли хорошие решения».

По данным агентства, купить запрещённые в России терминалы Starlink можно через маркетплейсы. Они работают через подписку на имя жителей европейских стран.

Ранее сообщалось, что Пентагон работает над тем, чтобы препятствовать российским военным в использовании Starlink.